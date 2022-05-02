المصدر: الإمارات اليوم

معسكر

قرّرت إدارة أحد أندية دوري المحترفين تأجيل الحديث عن استعدادات الموسم المقبل، واختيار وجهة الفريق في معسكر الإعداد، بسبب عدم حسم مصير مدرب الفريق الحالي بالبقاء أو الرحيل.

ظهور

طلب مسؤول كبير بأحد أندية دوري المحترفين، من إداري بارز في النادي التقليل من الظهور في وسائل الإعلام، بداعي أن تصريحاته الإعلامية المتكررة يمكن أن تسبب إحراجاً للنادي.

مشاورات

تدور مشاورات حالياً داخل أحد أندية دوري المحترفين، بشأن مستقبل مدرب الفريق، إذ يتبنّى أعضاء مقترحاً بتعيين مدرب جديد يقود الفريق في المباريات الخمس المتبقية للإعداد للموسم المقبل، خصوصاً أن رحيل المدرب الحالي لن يُكلّف النادي سوى راتب شهر مايو فحسب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news