العين يقترب من حسم لقب الدوري.. «السر» داخل منطقة الجزاء

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

اقترب فريق العين خطوة جديدة وكبيرة من التتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين للموسم الجاري، بعدما نجح في تحقيق الفوز على شباب الأهلي في قمة الكلاسيكو بالجولة 21 أول من أمس بنتيجة 1-صفر. ويؤكد العين بهذا الفوز قوته هذا الموسم، حيث كان التخوف هو خسارة الفريق بسبب ابتعاده عن المباريات الرسمية فترة طويلة، على عكس شباب الأهلي القادم من تأهل آسيوي ومباريات قوية.

وأثبت العين جدارته بعد انتصارات مهمة على الوحدة ثم الوصل وشباب الأهلي، ما يؤكد أحقية العين بلقب الدوري، كونه يحقق الفوز على منافسيه المباشرين وحتى غير المنافسين. واعتمد العين من أجل تحقيق فوزه على هداف الدوري التوغولي لابا كودجو، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد في المباراة بمجهود فني رائع، وأيضاً من داخل منطقة الجزاء. وهذه المنطقة تعد أحد أسرار انتصارات العين في الموسم الجاري، حيث تفوق من داخل منطقة الجزاء بعدما أحرز 44 من أصل 45 هدفاً. في المقابل، لم ينجح شباب الأهلي في إيقاف مسلسل الهزائم المتتالي ليتعرض للخسارة الخامسة على التوالي، وهي أسوأ نتائج يقدمها الفريق منذ موسم 2005 - 2006.

في المقابل، حافظ الوحدة على الوصافة بتحقيق الفوز على الظفرة والابتعاد بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه الجزيرة والشارقة.

فوز الشارقة الكبير على العروبة بخماسية أظهر الفارق الكبير بين الفريقين فنياً وتكتيكياً، أما العروبة فقد يكون رفع الراية البيضاء بجانب فريق الإمارات متذيل الترتيب.

الصراع في وسط جدول الترتيب مستمر بين خمسة فرق تفصل بينها أربع نقاط، والمفاجأة هي التحاق شباب الأهلي الخامس بـ(30 نقطة) بفرق الوسط بعد أن كان منافساً قوياً على اللقب.

أما صراع الهبوط فقد يكون حسم بنسبة 95%، حيث بات فريقا العروبة والإمارات مرشحين بقوة للهبوط، بعد البقاء في قاع جدول الترتيب منذ بداية البطولة برصيد تسع و10 نقاط على التوالي.

ورصدت «الإمارات اليوم» سؤالاً عبر (تويتر)، عن سبب ظهور شباب الأهلي بمستوى متواضع في الموسم الجاري، والتعرض لخمس هزائم متتالية، جاء فيه: «شاركنا الرأي.. ما سبب تدهور نتائج شباب الأهلي في دوري أدنوك للمحترفين وتلقيه الخسارة الخامسة على التوالي رغم تألقه وصعوده في دوري أبطال آسيا؟»، وتم رصد أربع إجابات، وهي مشكلات دفاعية، اللاعبون الأجانب، عدم استقرار التشكيل، الغيابات والإصابات. وخلال التصويت الذي شارك فيه 119 مشاركاً، أكد 48.7% أن السبب هو عدم الاستقرار على التشكيل، واختار 21.2% الغيابات والإصابات، واللاعبون الأجانب 19.5%، ومشكلات دفاعية 10.6%.

وأكد المحلل الفني خالد عبيد، أن فريق العين هو الأحق بلقب الدوري، بعد الفوز المهم على شباب الأهلي في الجولة 21، ليؤكد أنه الأفضل هذا الموسم، بينما يحتاج فريق شباب الأهلي إلى تدخل سواء على مستوى اللاعبين الأجانب أو خط الدفاع، بجانب التشكيل غير المستقر من مباراة إلى أخرى.

وقال خالد عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «نتائج الجولة 21 منطقية، قربت العين من التتويج بلقب الدوري، وأظهرت رغبة الشارقة في تعديل المسار، واستمرار أزمة النصر هذا الموسم بالتعادل أمام كلباء، أما الهبوط فقد أكدته سابقاً أن فريقي الإمارات والعروبة هبطا رسمياً من وجهة نظري بعد النتائج المخيبة للفريقين في البطولة».

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