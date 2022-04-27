المصدر: الإمارات اليوم

تجديد

طالب محترف أجنبي في لعبة جماعية بأحد أندية المقدمة، مجلس إدارة النادي، بضرورة الإسراع في تحديد موقفها من شروط تجديد العقد لموسم إضافي، في ظل عروض تلقاها من خارج الدولة، بعد موسم لافت له، قاد خلاله الفريق للهيمنة على الألقاب.

تغييرات

يتردد في الأوساط الرياضية أن هناك تغييرات موسعة ستشمل أحد أندية المحترفين على صعيدَي مجلس الإدارة وشركة كرة القدم، بعد النتائج المُخيبة في النسخة الحالية من الدوري، رغم الميزانية المالية الكبيرة التي تم توفيرها للنادي بداية الموسم للتواجد في مركز متقدم.

انتقاد

وجّه مغرّدون عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات حادة لمسؤول كبير بأحد أندية المحترفين، واصفين الطريقة التي يدير بها الفريق بأنها السبب في تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة.

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