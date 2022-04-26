المصدر: الإمارات اليوم

عرض

تجاهل وكيل أعمال لاعب في أحد أندية المحترفين العرض الذي قدمه فريق منافس، وذلك بعدما دخل الوكيل في مشكلة مع النادي بسبب صفقة سابقة لم تكتمل، بداعي عدم الاتفاق على المقابل المالي للصفقة.

مجلس

نظم الحكم الدولي المونديالي لكرة اليد، عمر الزبير، مجلساً رمضانياً بمنطقة الورقاء في دبي، للاحتفال بتأهل نادي دبا الفجيرة إلى المحترفين، وجرى تكريم فريق مركز شرطة البرشاء الفائز بكأس بطولة داماك وفضية رمضانية شرطة دبي، بحضور عدد من الرياضيين بينهم الدولي فيصل خليل.

حارس

قال مشجعون بنادي الشارقة، خلال تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنهم يعولون على الحارس درويش محمد في أن يحل محل الحارس الأساسي عادل الحوسني، الذي سيغيب عن الفريق بسبب تعرّضه للإصابة في الرباط الصليبي.

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