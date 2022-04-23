بني ياس والوحدة إلى نهائي الرجال والسيدات في كأس الجوجيتسو

المصدر: الإمارات اليوم

انطلقت أمس منافسات المرحلة التمهيدية من نزالات الكبار (فوق 18 عاما) ضمن بطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو، وذلك في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي.

وحظيت منافسات فئة الكبار باهتمام خاص من قبل المتابعين والجماهير في ظل مشاركة نخبة لاعبي ولاعبات الأندية والأكاديميات. وتضمنت البطولة نزالات قوية بين المتنافسين من مختلف الأوزان. وقدم اللاعبون واللاعبات مستويات مميزة، وأداء رفيع وسط حضور جماهيري كبير، انطلاقا من الحرص على ترك بصمة في البطولة المحلية الأغلى والصعود إلى منصة التتويج.

وتمكن ناديا بني ياس والوحدة من التأهل لنهائي فئة الرجال للمنافسة على اللقب، بينما يتنافس ناديي العين والجزيرة على المركز الثالث والميدالية البرونزية. أما على صعيد فئة السيدات، فقد تأهل ناديا بني ياس والوحدة أيضا إلى النهائي، بينما يتنافس الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وبالمز الرياضية "تيم 777) على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

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