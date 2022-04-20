اتحاد الجوجيتسو والهلال الأحمر يتعاونان لتوزيع الوجبات الرمضانية

المصدر: الإمارات اليوم

قام اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع وجبات كسر الصيام في مدينة خليفة بأبوظبي، ضمن مبادرات الهيئة الرمضانية داخل الدولة خلال الشهر الفضيل.

وشهدت المبادرة مشاركة عدد من مسؤولي الاتحاد يتقدمهم محمد الظاهري نائب رئيس الاتحاد، بجانب مجموعة من لاعبي المنتخب الوطني والأندية والأكاديميات.

ويؤكد الظاهري أن العمل التطوعي يمثل ثقافة راسخة ومتأصلة في مجتمع الإمارات، ويترجم رؤية القيادة الرشيدة في الجانب الإنساني، منوها بأن مثل هذه المبادرات ليست غريبة على شعب الإمارات وطن التسامح والتعايش.

وأضاف أن التعاون مع هيئة الهلال الأحمر يصادف يوم زايد للعمل الإنساني الذي يكرس نهج العطاء، ويعزز مكانة الإمارات كواحدة من أفضل الدول المانحة لتوفير العون لجميع شعوب ودول العالم بمختلف القارات.

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