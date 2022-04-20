المصدر: الإمارات اليوم

راتب

تدرس إدارة أحد أندية دوري المحترفين توصية بزيادة الراتب الشهري لحارس مرمى الفريق تقديراً له على المستوى الفني المتطور الذي ظل يقدمه، بجانب تفضيله البقاء مع فريقه الحالي، ورفضه العديد من العروض المغرية التي قُدمت له خلال الفترة الماضية.

لوفانور

أعلن نادي كروزيرو البرازيلي تعاقده مع لاعب شباب الأهلي والوحدة السابق، المولدوفي لوفانور هنريكي، وذلك عقب فسخ عقده مع التعاون السعودي، إذ يعود لوفانور إلى الدوري البرازيلي عقب لعبه في صفوف فريق مورينهوس في 2011.

قلق

تعيش جماهير أحد أندية دوري أدنوك حالة من القلق، لعدم قيام الإدارة بتجديد عقد أحد اللاعبين، والذي ينتهي عقده في مايو المقبل، وتألق بشكل لافت في الفترة الأخيرة، حتى أن أفراداً من الجماهير بعثوا برسائل عبر «واتس أب» إلى مسؤولين في النادي لحثهم على تجديد عقد اللاعب.

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