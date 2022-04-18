«فـورسان هيسبانيا» يُتوّج بطلاً لدوري الدرجة الثانية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تُوج فريق فورسان هيسبانيا بطلاً لدوري الدرجة الثانية، للموسم 2021-2022، بعد فوزه على فريق لاليغا إتش بي سي، بثلاثة أهداف لهدف، عن طريق كايتو كوماكورا في الدقيقة 27، وراينو ماركيز في الدقيقتين 65 و67، وسجل لفريق لاليغا إتش بي سي جوليان جول في الدقيقة 58، في المباراة التي جمعت الفريقين أول من أمس، على ملعب ذا سيفينز، في الجولة 20 من المنافسة، وحصل بطل دوري الدرجة الثانية على درع البطولة والميداليات الذهبية.

وشهد مراسم التتويج أحمد يوسف بن درويش، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات، وعمر يبرودي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية والمنتخبات، وعدد من مسؤولي فريق فورسان هيسبانيا. واستحق فورسان هيسبانيا التتويج باللقب، بعد أن حصل على 52 نقطة، بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه.

ويُعد فورسان هيسبانيا ثالث بطل لدوري الدرجة الثانية، بعد أن توج باللقب فريق كواترو في النسخة الأولى، وغلف هيروز في النسخة الثانية. وحل فريق بينونة في المركز الثاني، برصيد 40 نقطة، بعد فوزه على الموج بستة أهداف لهدف.

في جانب آخر، قال بن درويش في تصريح صحافي: دوري الدرجة الثانية أفرز مستويات جيدة، وقدم إضافة للمسابقات التي ينظمها الاتحاد. مشيراً إلى أن تعاون الفرق والتزامها أسهم في نجاح الدوري، وفي تطور المستوى.

ووعد بن درويش بالاستمرار في العمل على تطوير المنافسة، مرحباً بكل الأفكار والمقترحات البناءة، وقال إنهم حريصون على التشاور مع الفرق دائماً، والتواصل معها من أجل الارتقاء بكل المسابقات.

• فورسان هيسبانيا ثالث بطل للمسابقة بعد كواترو في النسخة الأولى وغلف هيروز في الثانية.

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