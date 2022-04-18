المصدر: الإمارات اليوم

توصية

قال مقرّبون من مدرب بأحد أندية دوري المحترفين إنه «قدم توصية إلى إدارة النادي بالاستغناء عن عدد من اللاعبين المقيمين، واستبدالهم بآخرين خلال الموسم الجديد، لعدم تقديمهم المردود الفني المطلوب».

تجديد

استغرب جمهور فريق يشارك في دوري أدنوك للمحترفين الأخبار المتداولة بخصوص التجديد للاعب دولي محترف خاض موسماً ضعيفاً، متمنين أن يراجع النادي مسيرة اللاعب ولا يستعجل في اتخاذ القرار.

رفض

يرفض مسؤول في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين الرد على مكالمات الصحافيين، بعد أن نشر له تصريح، أخيراً، تسبب في ارتباك داخل النادي، الأمر الذي دفعه إلى مقاطعة الإعلام بشكل نهائي.

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