نجمة تاسعة للشارقة أم ثامنة لشباب الأهلي.. كأس اليد الإماراتية حائرة!

المصدر: جوني جبور- دبي

تصل مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة اليد بنسختها الـ 45، المحطة الختامية غداً الأحد، حين يلتقي في العاشرة مساءً فريقا الشارقة وشباب الأهلي بصالة نادي النصر في المباراة النهائية التي يدخلها "الملك" بشعار "العلامة الكاملة" ورباعية الموسم عقب تتويجه بألقاب "السوبر الإماراتي ودرع الدوري وكأس نائب رئس الدولة"، فيما يسعى "فرسان دبي" للقب مسك ختام موسم مسابقات الرجال، واستعادة الكأس الغائب عن خزائن النادي منذ موسم 2017-2018.

ويتطلع الشارقة للحفاظ على كأس رئيس الدولة للموسم الرابع على التوالي، وإضافة النجمة التاسعة في البطولة عقب تتويجه في مواسم (1980-1981 و1985-1986 و1995-1996 و2007-2008 و2008-2009 و2018-2019 و2019-2020 و2020-2021)، فيما يطلب شباب الأهلي معادلة الرقم القياسي للشارقة في الكأس، وإضافة الكأس الثامنة في مسيرتهم بالبطولة التي استهلت للمرة الأولى موسم 1977-1978، عقب تتويج "فرسان اليد" باللقب مواسم (1986-1987 و1989-1990 و1999-2000 و2002-2003 و2011-2012 و2016-2017 و2017-2018).

ويدخل الفريقان موقعة نهائي الكأس، بحظوظ متساوية، خصوصاً أن المباريات النهائية لها حساباتها الخاصة، إلا أن الأرقام والاحصائيات تعطي الشارقة الأفضلية، بعد خوض رجال "الملك" على مدار موسمهم الحالي 27 مباراة، حققوا الفوز في 25 منها، مقابل التعادل بمباراة واحدة، فيما جاءت الهزيمة الوحيدة لـ "الملك" في "السوبر الإماراتي البحريني" بالخسارة أمام النجمة البحريني بواقع "25-27"، في موسم أكد على الدوام رجال الشارقة قوتهم الهجومية وغزارتهم التهديفية بتسجيلهم 694 هدفاً.

بدوره، خاض شباب الأهلي على مدار موسمه، 22 مباراة، تذوق طعم الفوز في 16 منها فقط، وتجرع طعم الهزيمة في ستة مناسبات، إلا أن لغة الأرقام تنصف "فرسان دبي" في نهائي كأس رئيس الدولة خاصةً على الجانب الدفاعي، بعد أن اكتفت شباك شباب الأهلي على مدار مبارياتهم في الموسم بتلقي 488 هدفاً، مقابل تلقي شباك الشارقة لـ 529 هدف.

ويعتمد كلا الفريقين على المدرسة الجزائرية في القيادة الفنية، في مواجهة تعد بمثابة الأوراق المكشوفة، يتكل فيها مدرب الشارقة سفيان حيواني على المحترف التونسي مصباح الصانعي والجزائري زهير نعيم والمصري محمود فايز، مع مجموعة من اللاعبين المواطنين الدوليين، يتقدمهم حارس المنتخب محمد إسماعيل، ومن أمامه اللاعبين محمد عبدالله، وأحمد عبدالله، وأحمد هلال، ورحمة غالب الذين تألقوا مع "الملك" في الموسم الحالي.

وعلى الطرف الأخر، يعول المدرب عقاب، على خبرات المحترف الفنرسي إيروان مانويل، والتوسين أسام الفشام، بجانب كوكب من اللاعبين المواطنين أصحاب الخبرات، منهم عيسى البناي، ووحيد مراد، ومرزوق أحمد والجارس عبد الرحمن خميس.

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