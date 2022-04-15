صحيفة بيروفية: لاعبو منتخب الإمارات غير معروفين.. وعناصره ذات قيمة عالية

المصدر: معاذ كمبال ■ دبي

بدأت وسائل الإعلام في بيرو تبدي اهتماماً متزايداً في الفترة الأخيرة بمنتخب الإمارات، وكذلك منتخب أستراليا، كون منتخب بيرو ينتظر الفائز من الملحق الآسيوي في السابع من يونيو المقبل، ليواجهه على البطاقة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم «قطر 2022». ونشرت صحيفة «فوتبول بيروندو» البيروفية تقريراً عن القيمة السوقية للاعبي المنتخب الوطني الإماراتي لكرة القدم، ذكرت فيه أن لاعبي «الأبيض» غير معروفين بالنسبة لمنتخب بيرو، لكنهم مع ذلك عناصر ذات قيمة عالية.

ومنذ تأهل بيرو عن التصفيات اللاتينية إلى الملحق الدولي، والصحافة البيروفية تلقي الضوء على المنتخب الوطني الإماراتي بصورة ثابتة، كان آخرها أول من أمس حين نشرت تقريراً عن القيمة السوقية للاعبي «الأبيض» استناداً إلى موقع «ترانسفير ماركت». وذكر التقرير أنه على الرغم من أن لاعبي المنتخب الإماراتي غير معروفين بالنسبة لهم في بيرو، لكن هذا لا يجعلهم لاعبين قليلي القيمة، وأشارت إلى أن «القائمة تتضمن عناصر ذات قيمة عالية وفقاً لموقع ترانسفير ماركت، وأن القيمة السوقية تبلغ 16.55 مليون يورو».

وأضاف التقرير أن المهاجم علي مبخوت هو الأعلى قيمة بـ3.5 ملايين يورو، وأن كايو كانيدو يصل سعره إلى مليون يورو، وأن لديه إمكانات عالية، إذ يمتاز بالسرعة والقوة، كما سلط التقرير الضوء على اللاعب عبدالله رمضان، الذي ذكر أن قيمته تصل إلى مليون يورو، مشيراً إلى أن بقية اللاعبين لا تتجاوز قيمتهم السوقية المليون يورو.

ومنذ لحظة تأهل المنتخب إلى الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم، بعد فوزه على كوريا الجنوبية بهدف نظيف ضمن الجولة العاشرة والأخيرة في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، ظل اتحاد الكرة ولجنة المنتخبات الوطنية ورابطة المحترفين في حالة اجتماعات مكثفة بهدف توفير برنامج إعداد يتناسب مع المرحلة المهمة التي تنتظر المنتخب.

وتنتظر «الأبيض» مهمة تاريخية من أجل الوصول إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما كانت المرة الأولى في عام 1990 في إيطاليا، وذلك في حال تمكنه من تجاوز عقبة المنتخب الأسترالي أولاً، قبل مواجهة منتخب بيرو في اللقاء الحاسم في 13 يونيو المقبل ضمن الملحق الدولي، وصولا إلى مونديال قطر.

واستعان مدرب المنتخب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا خلال الفترة الأخيرة بعدد من العناصر الشابة، كما شهدت ذلك مباراة كوريا الجنوبية الأخيرة التي فاز فيها بهدف نظيف، ومن بين هذه العناصر اللاعب الصاعد حارب عبدالله سهيل الذي سجل هدف الفوز الوحيد في المباراة، وقاد به «الأبيض» إلى الملحق الآسيوي، بجانب اللاعب الصاعد محمد عباس، وغيره من العناصر الواعدة.

وبحث اتحاد الكرة خلال اجتماع عقده الخميس الماضي أهمية تقديم كل الدعم للمنتخب خلال مشواره المرتقب، وتوفير كل المتطلبات التي يحتاجها الجهاز الفني والإداري للأبيض للظهور بشكل مميز، وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراته أمام المنتخب الأسترالي بالدوحة. وفي الإطار ذاته فقد اطلعت لجنة المنتخبات الوطنية خلال اجتماع لها، أخيراً، على التصور الخاص ببرنامج إعداد الأبيض، ومتطلبات الجهاز الفني للفترة المقبلة.

ورغم الاجتماعات المتواصلة إلا أن اتحاد الكرة لم يحسم حتى الآن في برنامج الإعداد بشكل نهائي، علماً أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب أروابارينا قد طلب منحه فترة كافية لتجهيز المنتخب، بما يمكن من خوض معسكر إعداد مكثف، وأداء مباراة ودية أو مباراتين.

وتطالب أوساط رياضية عدة بضرورة أن تكون الأولوية حالياً لمسألة إعداد المنتخب لهذا الاستحقاق الدولي المهم، وتمكين المدرب والمنتخب من برنامج إعداد جيد يلبي متطلبات تحضير المنتخب من الجوانب كافة البدنية والفنية والمعنوية.

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