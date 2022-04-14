اللاعبون المواطنون في عجمان غائبون عن زيارة الشباك.. الاستثناء «هلال»

المصدر: سيد مصطفى ■ عجمان

غاب اللاعبون المواطنون في تشكيلة عجمان عن زيارة شباك منافسيهم خلال 20 مباراة خاضها الفريق في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

ويحتل عجمان المركز التاسع على سلم الترتيب العام لجدول الدوري برصيد 25 نقطة، من الفوز في سبعة لقاءات والتعادل في أربعة والخسارة في تسعة لقاءات.

وبرز أجانب البرتقالي هذا الموسم بتسجيلهم 21 هدفاً من أصل 22، إذ لم يتمكن سوى اللاعب محمد هلال من تسجيل هدف المواطنين في الجولة 19 خلال مباراة الشارقة، التي انتهت بفوز الملك 1-2، فيما عدا ذلك جاءت أهداف عجمان حتى الجولة 18 بأقدام اللاعبين الأجانب.

ويتصدر التونسي فراس بالعربي قائمة هدافي البرتقالي برصيد سبعة أهداف، يليه أبوبكر تراولي بتسجيل ستة أهداف، بينما سجل مهاجم الفريق السابق، الكولومبي مينا، أربعة أهداف قبل رحيله في فترة الانتقالات الشتوية، وأحرز البرازيلي ليونادرو هدفين، وهدف واحد لكل من المغربي وليد أزارو، والمدافع السلوفيني ميرال ساماردجيتش.

ويحتل عجمان المركز العاشر في ترتيب فرق الدوري الأكثر تسجيلاً للأهداف، متساوياً مع خورفكان، وله رصيد الأهداف نفسه.

وتمكن عجمان خلال هذا الموسم من التسجيل خلال 13 مباراة، بمعدل بلغ 1.21 في المباراة الواحدة، فيما توقفت أهدافه أمام شباب الأهلي وخورفكان والوحدة والوصل والإمارات، في مرحلة الذهاب، وأمام بني ياس والإمارات في مرحلة الإياب.

وجاءت نسبة تسجيل عجمان من الفرص التي سنحت له أمام المرمى بما يُعادل 13.84%، وهو معدل ضعيف، عطفاً على الفرص التي سنحت له على مدار المباريات، إذ قام لاعبوه بـ83 تسديدة تجاه المرمى، كان نصيب فراس بالعربي وحده منها 36 تسديدة، وحصلوا على 96 ضربة ركنية.

وصادف عجمان أن سجل أهدافه جميعاً بالقدم دون أن يسجل لاعبوه بالرأس، إذ جاء 12 هدفاً بالقدم اليمنى، و10 بالقدم اليسرى.

ونجح البرتقالي في الحصول على ست ضربات جزاء هذا الموسم، سجل منها خمسة أهداف، بينما أضاع أبوبكر تراولي واحدة في مباراة اتحاد كلباء بالدور الثاني للمسابقة.

من جانبه، أكد مدير فريق عجمان، محمد حسين، أن غياب اللاعبين المواطنين عن التسجيل بشكل لافت هذا الموسم راجع لأكثر من سبب، أبرزها أن البرتقالي اعتمد في تعاقداته مع الأجانب على اللاعبين الذين يلعبون في خطي الوسط والهجوم.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «عجمان لا يملك مهاجمين مواطنين، مثلما هو الحال في أندية مثل الجزيرة وشباب الأهلي، وبالتالي فإن بروز الأجانب على مستوى التهديف أمر طبيعي، ويحدث في معظم أندية الدوري».

وأضاف: «بشكل عام، فإن تسجيل الفريق 22 هدفاً في 20 مباراة هو أمر جيد بالنسبة لنا، بصرف النظر عن اللاعب الذي سجل هذه الأهداف، وهي نسبة تفوق بكثير ما سجلناه في الموسم الماضي، ولو كان لاعباً مثل الكولومبي مينا سجل أهدافاً أكثر، باعتباره كان المهاجم الوحيد الذي يعتمد عليه الفريق داخل الصندوق، لكانت نسبة أهداف عجمان أعلى بكثير مما هي عليه حالياً، خصوصاً أننا نجحنا في تسجيل نسبة أهداف أعلى في الدور الثاني، بعد التعاقد مع المغربي أزارو».

واستبعد محمد حسين أن يتأثر هجوم عجمان في المباريات الست المتبقية بعد رحيل اللاعب الغامبي أبوبكر تراولي للاحتراف في أوروبا، لافتاً بقوله: «نملك بدلاء أكفاء، أمثال المغربي عصام سحتيت، إلى جانب البرازيلي لينادرو، ومع عودة المغربي وليد أزارو من الإيقاف في المباراة المقبلة سيظهر الفريق هجومياً بصورة أفضل مما كان عليه في مباراة الظفرة الأخيرة».

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