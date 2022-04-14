مباريات اليوم

المصدر:
  • الإمارات اليوم
التاريخ:

دوري أبطال آسيا

الجزيرة - مومباي سيتي 21:15

فولاد خوزستان - أهال 12:15

الدحيل - باختاكور 21:15

القوة الجوية - الشباب 00:15

الغرافة - شباب الأهلي 00:15

التعاون - سباهان أصفهان 00:15

الدوري الأوروبي

أتلانتا - لايبزيج 20:45

برشلونة - آينتراخت فرانكفورت 23:00

ليون - وست هام 23:00

جلاسكو رينجرز - سبورتينغ براغا 23:00

الدوري المصري

المقاولون - المقاصة 23:30

طلائع الجيش - إنبي 23:30

البنك الأهلي - الاتحاد 23:30

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