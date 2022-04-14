مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الجزيرة - مومباي سيتي 21:15
فولاد خوزستان - أهال 12:15
الدحيل - باختاكور 21:15
القوة الجوية - الشباب 00:15
الغرافة - شباب الأهلي 00:15
التعاون - سباهان أصفهان 00:15
الدوري الأوروبي
أتلانتا - لايبزيج 20:45
برشلونة - آينتراخت فرانكفورت 23:00
ليون - وست هام 23:00
جلاسكو رينجرز - سبورتينغ براغا 23:00
الدوري المصري
المقاولون - المقاصة 23:30
طلائع الجيش - إنبي 23:30
البنك الأهلي - الاتحاد 23:30
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news