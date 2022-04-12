المصدر: الإمارات اليوم

مفاوضات

تقود إدارة أحد الأندية مفاوضات مع مدرب سابق للفريق، من أجل تولي تدريب قطاع الشباب في النادي، نظراً إلى الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها وعلاقاته المميزة مع الجميع، علماً أن هذا المدرب كان قد رفض عروضاً عدة من أندية لتولى تدريبها.

تحذير

أكد إداري في أحد الأندية المحترفة أن الجهاز الفني حذّر اللاعبين من زيادة أوزانهم خلال الفترة الحالية، خصوصاً مع توقف مسابقة الدوري، إلى جانب تغيير النظام الغذائي للاعبين خلال شهر رمضان.

عُمرة

استغل مهاجم الظفرة، السنغالي ماخيتي ديوب، فترة توقف الدوري الحالية بالسفر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة في شهر رمضان، ونشر اللاعب صورة له عبر حسابه في «إنستغرام» بملابس الإحرام من أمام الكعبة، وتفاعل معها عدد كبير من أصدقائه ومتابعيه.

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