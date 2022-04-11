مدرب لياقة: أعمال المطبخ للرجل خلال رمضان تساعد في حرق السعرات الحرارية

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

نصح المختص في التغذية ومدرب اللياقة في السعودية، مصطفى الفرا، غير الرياضيين باغتنام فرصة شهر رمضان المبارك، للتحول من شخص خامل إلى نشط رياضياً، والبدء في اكتساب المظهر الجسماني المناسب، مشدداً على ضرورة عدم الدخول في «سبات الاسترخاء»، مؤكداً أن مساعدة الرجل لأفراد أسرته في أعمال المطبخ خلال الشهر الفضيل تساعد كذلك على حرق السعرات الحرارية، مضيفاً: «كل ما زادت الحركة زاد معدل حرق الدهون والسعرات».

وقال الفرا، الذي يمتلك أكثر من ربع مليون متابع على «تويتر»، ويقدم استشارات مجانية على مدار الساعة، لـ«الإمارات اليوم» إن «السبب وراء الإقبال على الرياضة في رمضان هو لأن الكثيرين يكون لديهم وقت مع خفض ساعات الدوام الرسمي، إلى جانب إدراكهم أن الموائد الرمضانية، بما تحتويه من سعرات حرارية مرتفعة، تزيد الوزن بشكل مباشر، وهو ما يجعلهم يعملون على التوازن بين الأكل والتدريب».

وأكد مدرب اللياقة، الذي أسس «بوتكامب الرياض»، وهو برنامج شبيه بتدريبات الجيوش العالمية، أنه يمكن لأي شخص خلال شهر رمضان أن يفقد ما بين أربعة إلى ستة كيلوغرامات صافية من وزنه، لكنه اشترط الانتباه بشكل كامل لنوعية الطعام الذي يتناوله، ومعدل ساعات نومه، إضافة إلى الانتظام في التدريبات.

وطالب الفرا بأهمية الحرص على معرفة ما يحتويه الطعام قبل أكله، وذلك لتجنب الدخول ضمن الفئة الأكثر عرضة لاكتساب الوزن خلال شهر رمضان، الذين يتناولون أطعمة غير صحية، وقال: «هنالك فئات تتناول وجبات تحتوي على كمية عالية جداً من الكربوهيدرات في الإفطار والسحور، وهؤلاء لديهم قابلية أكثر لزيادة الوزن».

وقال مدرب اللياقة إن بعض الأكلات في المائدة الخليجية معروف عنها التسبب في زيادة في السمنة، لكن تلك النسبة قد تقل بحسب طريقة طبخها، وأضاف: «لا أريد أن أحدد وجبة بعينها، ولكن يمكن القول إن أي وجبة تحتوي على رز، معكرونة، خبز، سكريات، تقود بشكل مباشر لزيادة الوزن».

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