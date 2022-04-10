كارتابيا ينقذ شباب الأهلي من الخسارة أمام فولاد

المصدر: أحمد طارق- دبي

حرز الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا هدفاً في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لينقذ شباب الأهلي من الخسارة أمام فولاد الإيراني وتنتهي مباراة الفريقين التي أقيمت مساء اليوم الأحد بالتعادل بهدف لكل منهما في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة ليرفع "فرسان دبي" رصيده إلى نقطتين، وهو الرصيد نفسه الذي وصل إليه الفريق الإيراني.



وكادت "النيران الصديقة" أن تسهم في الخسارة الأولى لفريق شباب الأهلي، بعدما أحرز الإيراني أحمد نور الله الهدف الوحيد في المباراة في مرمى الحارس ماجد ناصر في الدقيقة 83، ولكن كارتابيا أحرز هدف التعادل في الوقت القاتل وأنقذ الفريق من الخسارة.



وسيطر فريق فولاد على مجريات اللعب في الدقائق العشرة الأولى من اللقاء ولكن من دون خطورة على مرمى الحارس ماجد ناصر، بينما كاد محمد جمعة بيليه أن يحرز الهدف الأول من هجمة مرتدة وانفرد بيليه بالمرمى ولكنه سدد الكرة بجوار القائم (13).



واعتمد شباب الأهلي على انطلاقات حارب سهيل وبيليه وهدد سهيل مرمى فريق فولاد بتسديدة قوية أبعدها الدفاع (23)، في المقابل أسهم كثرة التمريرات الخاطئة من الفريقين في غياب الخطورة على المرميين.



أما الشوط الثاني شهد بداية قوية من فريق فولاد الذي كاد أن يحرز الهدف الأول من كرة عرضية وصلت إلى البرازيلي لوسيانو بيريرا الذي لعب كرة قوية برأسه مرت بجوار القائم (54).



وفي الدقيقة 66 تألق ماجد ناصر في التصدي لكرة خطرة لعبها حميد بوحمدان برأسه وأمسكها ببراعة حارس مرمى شباب الأهلي، وأجرى مهدي علي تبديلين بنزول كل من عمر عبدالرحمن والأرجنتيني فيدريكو كارتابيا بدلاً من محمد جمعة بيليه وعزيز غانييف.



وفي الوقت الذي تحسن فيه أداء "فرسان دبي" أحرز فولاد الهدف الأول بعدما سدد حميد بوحمدان كرة اصطدمت بالإيراني أحمد نور الله ودخلت المرمى (83)، قبل أن يرد كارتابيا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بإحرازه هدف التعادل بعد تلقيه كرة عرضية جميلة من يحيى الغساني لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين.

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