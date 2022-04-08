لابا كودجو.. مفتاح فوز «الزعيم» في المواجهات الحاسمة

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

حافظ العين على صدارته لدوري أدنوك للمحترفين بفارق مريح (سبع نقاط عن أقرب منافسيه)، بفضل هداف الفريق والبطولة التوغولي لابا كودجو، الذي أحرز هدفاً رائعاً وقاتل في اللحظات الأخيرة من عمر مباراة الوصل، التي أقيمت الثلاثاء الماضي، في الجولة 20، ليضمن «الزعيم» البقاء منفرداً بالصدارة، وقبل مباريات صعبة تنتظره أمام الجزيرة وشباب الأهلي والشارقة والنصر والظفرة وعجمان.

وافتقد العين كثيراً في المباراة جمهوره، بسبب العقوبة التي تلقاها أمام الوحدة، ليلعب غريباً في ملعبه وسط جمهور الوصل الحاضر لمؤازرة فريقه، لكنه عاد حزيناً بالخسارة، ودائماً ما يقدم لاعب العين كودجو، أوراق اعتماده في المباريات الكبيرة، وللمباراة الثانية على التوالي يخطف اللاعب نقاط المباراة لمصلحة العين. فيما واصل الوحدة مطاردة المتصدر واستعاد بريقه بفوز رباعي على «الصقور»، ليعود إلى المركز الثاني والمطاردة الشرسة داخل مربع الكبار مع الجزيرة والشارقة.

الجزيرة أكد الأزمة التي يوجد فيها فريق شباب الأهلي، عقب الفوز عليه 2-1، ليتلقى «الفرسان» خسارتهم الرابعة على التوالي، والغريب أن الفريقين هما من أحرزا ألقاب الموسم الماضي، عقب ثلاثية شباب الأهلي، ولقب الدوري للجزيرة، فيما لم يجد الشارقة صعوبة في الحصول على نقاط المباراة من النصر وسط ملعبه في استاد آل مكتوم، ليبقى «العميد» في المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

أما معركة الوسط فيوجد بها أكثر من فريق بداية من بني ياس، وقد ينضم شباب الأهلي أيضاً الذي تجمّد رصيده عند النقطة 30 منذ أربع جولات، كما يوجد بها الوصل والنصر وعجمان، واتحاد كلباء، ويعتبر الأخير هو أكثر المستفيدين من الجولة 20 بعد تحقيق الفوز على العروبة في عقر داره، بينما خسرت بقية الفرق.

وحسم فريقا الإمارات والعروبة مشوارهما في البطولة وأراحا بقية الفرق القريبة بسبب ابتعادهما عن البقاء، واقترابهما من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، رغم تقديمهما نتائج إيجابية في بعض الجولات.

ورصدت «الإمارات اليوم» آراء الجمهور عن سبب ظهور فريق الإمارات بهذا الشكل المتواضع في بطولة الدوري، بسؤال على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «شاركنا الرأي.. ما سبب ظهور فريق الإمارات بهذا الشكل في الموسم الحالي واقترابه من الهبوط إلى دوري الهواة؟ وتم رصد أربع إجابات هي: البداية الخاطئة. اللاعبون الأجانب. الجهاز الفني السابق، كل ما سبق.

وخلال التصويت، أجمع 84% من المشاركين على اختيار كل ما سبق، وجاءت البداية الخاطئة في المركز الثاني بنسبة 6.4% ثم اللاعبون الأجانب 5.8% والجهاز الفني السابق 3.8%، ليجمع متابعو الفريق أن «الصقور» هذا الموسم هو الأسوأ منذ البداية، حيث لم يتحرك الفريق من مركزه بمؤخرة الجدول.

من جانبه، أكد المحلل الفني خالد عبيد، أن الجولة 20 كتبت بشكل شبه رسمي هبوط فريقي الإمارات والظفرة، إلى دوري الهواة بعد اتساع فارق النقاط، مع فريقي الظفرة وخورفكان، وكلاهما حقق الفوز في الجولة 20 مستغلين عامل الأرض، على عكس العروبة والإمارات وكلاهما خسر في الجولة في أرضهما، وأشار إلى أن العروبة انضم إلى فريق الإمارات، رغم العروض الذي كان يقدمها بين كل فترة وأخرى، وكلاهما يستحق وداع البطولة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «فريق الإمارات دفع ثمن البداية الخاطئة والمتأخرة والاختيارات غير الموفقة، ولم يسعف نفسه في فترة الانتقالات الشتوية بلاعبين يصنعون الفارق، فكانت النتيجة الطبيعية هي الوداع القريب للبطولة، والعروبة قدم نفسه جيداً في بعض المباريات، خصوصاً أمام العين عندما تعادل معه ذهاباً وإياباً، ولكنه لم يخدم نفسه بالشكل المطلوب أمام بقية الفرق ليكون في المركز قبل الأخير من البطولة».

وأضاف: «العين قدم نفسه بقوة أمام الوصل، ورغم صعوبة المباريات المتبقية، فإن الفريق يعرف ما يريد وهو حصد النقاط الثلاث، حتى وإن كان بعيدا عن مستواه، الوحدة في المنافسة واستعاد بريقه مع الشارقة، الذي فاز على النصر من دون أي معاناة، وكان «العميد» على موعد مع تلقي خسارة كبيرة، لولا تألق الحارس أحمد شامبيه، بشكل عام الفريق تأثر من فترة التوقف، إضافة إلى مواعيد واختلاف التوقيت في رمضان، وفي النهاية حافظ العين على الصدارة».

للإطلاع على صدارة الهدافين وترتيب الفرق ونتائج الجولة 20، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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