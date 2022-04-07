المصدر: الإمارات اليوم

وعد

حصل مدرب حراس مرمى ومترجم، سبق لهما العمل في دوري المحترفين، على وعد من إداري في أحد الأندية بالتعاقد معهما بداية من الموسم المقبل، إذ أن إدارة النادي استقرّت على إقالة مدرب الفريق الحالي وتغيير الجهاز الفني بصورة كاملة.

الأولى

أشاد جمهور ومراقبون رياضيون بتخصيص اتحاد الكرة لحكام دوليين ونخبة لقيادة المباريات المؤثرة في دوري الدرجة الأولى، خلال الجولات الماضية، ما أسهم في تفادي حدوث الأخطاء المؤثرة في النتائج.

مقابلة

فضّل مدرب لأحد أندية المحترفين عدم إجراء مقابلة إعلامية خارج المؤتمرات الصحافية المعتادة، قبل أن يحقق فريقه نتائج إيجابية تقوده إلى تحقيق مركز جيد في ترتيب فرق البطولة.

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