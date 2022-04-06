رسمياً.. تحديد موعد وملعب نهائي كأس رابطة المحترفين

المصدر: الإمارات اليوم

قررت رابطة المحترفين الإماراتية، إقامة نهائي كأس رابطة المحترفين، الذي يجمع بين فريقي العين وشباب الأهلي، في الرابع من مايو المقبل، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي. كما اعتمدت الرابطة الساعة 7:30 مساءً موعداً لضربة بداية المباراة النهائية.

وكانت الرابطة بدأت التحضيرات من أجل تنظيم هذه المباراة بأبهى حلة وأعلى المعايير، وذلك سيراً على النجاحات التي حققتها في النسخ السابقة، من حيث جعل المناسبة أكثر من مجرد 90 دقيقة مباراة كرة قدم، ولكن احتفالية رياضية ومجتمعية متكاملة، من خلال إطلاق العديد من الفعاليات المرافقة قبل وخلال اللقاء، وإقامة حملات ترويجية ومبادرات جماهيرية متنوعة.

ويتطلع العين للفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعدما توج به في موسم 2008-2009، فيما حقق شباب الأهلي اللقب خمس مرات "رقم قياسي"، في مواسم: 2011-2012، 2013-2014، 2016-2017، 2018-2019، و2020-2021.

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