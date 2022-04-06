العروبة يرفض الاستسلام.. «حسابياً الأمل موجود»

المصدر: سيد مصطفى ■ الشارقة

فرط العروبة في فرصة مثالية للتمسك بأمل البقاء في دوري أدنوك للمحترفين، وسقط على ملعبه ووسط جمهور أمام اتحاد كلباء بهدف دون رد في الجولة 20 من المسابقة.

ولم يستفد العروبة من حالة عدم الاتزان التي يعيشها «النمور»، جراء عدم تحقيق الفوز في ثماني مباريات متتالية، وفقد ثلاث نقاط مهمة في وقت نجح فيه الظفرة - أقرب الفرق إليه - في الفوز على ضيفه عجمان بثلاثة أهداف، ليتسع الفارق بينهما إلى ثماني نقاط، وتزداد وضعية العروبة صعوبة في مهمة الهروب من شبح الهبوط.

وعلى الرغم من أن العروبة أصبح نظرياً أحد الفريقين الهابطين لدوري الهواة في الموسم المقبل إلا أن لاعبي العروبة ومدربهم التونسي فتحي العبيدي رفضوا الاستسلام، وأعلنوا استمرار مساعيهم للتمسك بالخيط الرفيع للبقاء.

وقال قائد العروبة، أحمد خميس، في تصريحات صحافية، إن فريقه مازال يمتلك الأمل في البقاء، بصرف النظر عن الخسارة من اتحاد كلباء، فالعروبة يؤدي بصورة جيدة في جميع المباريات، ودائماً ما يكون ندا قوياً أمام جميع الفرق المنافسة، ولكن سوء الحظ يُلازم الفريق بصورة غريبة.

وأضاف: «مازال متبقياً في المسابقة ست مباريات بـ18 نقطة، وهو رقم كبير يمنح الفريق صك البقاء، وسنقاتل على كل نقطة».

من جهته، قال لاعب العروبة، البحريني علي مدني، إن «وضع العروبة أصبح صعباً، لكنه بلغة الأرقام ليس مستحيلاً، وطالما كانت هناك حسابات في البقاء سنتمسك بالفرصة ولن نستسلم».

وأضاف مدني: «كرة القدم لا تخلو من الضغوط في أي وقت، وفي أي وضعية، ونحن نعيش تلك الضغوط منذ بداية الموسم، وسنظل نجتهد، خصوصاً أن الإدارة والجهاز الفني واللاعبين أدوا ما عليهم في جميع المباريات، ولكن التوفيق غائب عنا بصورة ملحوظة».

بدوره، أعرب مدرب العروبة فتحي العبيدي عن أمله في أن يكون فريقه حاضراً بقوة في المباريات الست المتبقية ليُحقق النتائج التي تمنحه البقاء في دوري أدنوك للمحترفين، وقال: «مازلنا متمسكين بفرصنا في البقاء، على الرغم أن الوضع أصبح صعباً للغاية بعد الخسارة أمام اتحاد كلباء، لكننا لا نملك سوى الاجتهاد في كل مباراة، أملاً في أن تبتسم لنا كرة القدم».

دا سيلفا: نقاط العروبة ستعيد الهدوء إلى «النمور»

شدد مدرب اتحاد كلباء، الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، على أن الفوز الذي خرج به فريقه أمام العروبة سيعيد إلى الفريق الهدوء من جديد، بعد سلسلة من الهزائم والتعادلات في المباريات التي لم يتمكن فيها النمور من تحقيق أي انتصار.

وقال في تصريحات صحافية: «خرجنا بفوز صعب أمام العروبة، لكنه في الوقت نفسه كان مهماً وضرورياً ليلعب الفريق مبارياته المقبلة بعيداً عن الضغوط التي عاشها في الفترة الماضية لعدم الانتصار منذ بداية الدور الثاني».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news