ضربة جزاء تعقّد موقف العروبة في البقاء.. واتحاد كلباء يتقدم (فيديو)

المصدر: سيد مصطفى - الشارقة

تأزم موقف العروبة في البقاء بدوري أدنوك للمحترفين، بعد أن خسر على ملعبه وبين جماهيره أمام اتحاد كلباء بهدف نظيف.

وتجمد رصيد العروبة عند 10 نقطة ليتسع الفارق بينه وبين الظفرة والذي فاز بدوره على عجمان بثلاثة أهداف دون رد وخورفكان صاحبي المركزين 11 و12 إلى ثماني نقاط.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق ملابا والذي سجله في الدقيقة 82 من ضربة جزاء، ليرفع رصيد فريقه إلى 23 نقطة.

ولم يقدم العروبة، ما يشفع له للفوز على كلباء، فبدا لاعبوه اللقاء بتحفظ دفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة وهو الأسلوب الذي لم يغيره مدربه فتحي العبيدلي رغم حاجته الماسة للنقاط الثلاث.

الف مبروك نادي #اتحاد_كلباء فوزك المستحق pic.twitter.com/QZkdbTDNR8 — ‎Asma Bint Saqer Al Qassimi (@asmasaqrq) April 4, 2022

واستغل اتحاد كلباء الموقف بصورة أفضل من مستضيفه، فنشط على الصعيد الهجومي، وكاد ملابا أن يدرك له التقدم بعد 10 دقائق من ضربة رأس أمسكها الحارس أحمد الحوسني.

وحاول العروبة أن يدخل في أجواء المباراة من خلال ضربة ثابتة من خارج المنطقة نفذها مونيز، لكن الكرة علت العارضة.

ووقع حارس كلباء جمال عبد الله في خطأ كان من الممكن أن يُكلف فريقه هدفا لتصل الكرة على رأس رضا عطاسي والمرمى خال من حارسه لكنه فشل في استثمر الفرصة لهدف.

وعادت خطورة اتحاد كلباء لتظهر من جديد بفضل عرضية أحمد كشك، والذي وزع كرة عرضية إلى ملابا الخال من الرقابة لكنه سدد بمحاذاة القائم على الرغم من وضعيته الجيدة أمام المرمى.

وتحسن أداء العروبة بصورة أفضل معتمداً على الكرات العرضية داخل الصندوق ولكن الأمور لم تسير على حسب هواء المهاجمين فنجح دفاع اتحاد كلباء وحارس مرماهم.

وهدد البديل جارسيس مورينو مرمى العروبة بتسديدة من خارج الصندوق، أبعدها أولانونجي والكرة كانت في طريقها للشباك.

وقبل ثمانية دقائق من النهاية وقع أحد مدافع العروبة في المحظور حينما أبعد كرة عرضيه بيده ليحتسبها حكم اللقاء ضربة جزاء بعد أن صدق عليها تقنية الفار، لينبري لها ملابا وينفذها بنجاح داخل الشباك.

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