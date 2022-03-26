"شهريار" بطلا لـ" شيماء كلاسيك" ثامن أشواط كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - وام

نجح المهر الياباني "شهريار" من الفوز بثامن أشواط كأس دبي العالمي في نسخته الـ26، المقام على مضمار ميدان، وتوج بكأس "دبي شيماء كلاسيك" برعاية لونجين، للخيول المهجنة الأصيلة، الفئة الأولى، لمسافة 2410 متر على المضمار العشبي، والبالغ إجمالي جوائزه 6 ملايين دولار، وشارك فيه 15 جوادا.

ونجح "شهريار" بقيادة كريستيان ديمورو، وبإشراف هيدياكي فوجيوارا، من حسم اللقب بعدما حل في المركز الأول قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 2:26:88 دقيقة، وحصل على جائزة المركز الأول وقدرها 3.48 مليون دولار، فيما حل الجواد الإماراتي يبير، لجودلفين بقيادة وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي في المركز الثاني ونال جائزة قدرها 1.2 مليون دولار، فيما حل الفحل الياباني "اوثوريتي" في المركز الثالث، بقيادة كريستوفر لومير، وإشراف تيتسويا كيمورا، ونال جائزة مالية قدرها 600 الف دولار.

من جانبه أكد الفارس كريستيان ديمورو قائد المهر "شهريار" أن التواصل الدائم بينه وبين مالك الجواد والمدرب من أجل تهيئة الأفضل للجواد ساهم كثيرا في هذا الانتصار، خاصة وأن الأجواء قبل الانطلاقة كانت محفزة للغاية.

وعبر ديمورو عن سعادته بالتتويج في كأس دبي العالمي مؤكدا انه انجاز كبيرا له مع الخيل الياباني الذي أثبت حضوره في الفترة الأخيرة، مشيدا في الوقت نفسه بطبيعة الطقس التي ساهمت في هذا الفوز.

وأكد أن الأمتار الأخيرة من السباق كانت الفاصلة بفضل قوة الخيول المشاركة في هذا الشوط، حيث استطاعت أن تحسم الفارق بينها.

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