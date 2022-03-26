"سويتزرلاند" بطلاً لـ"دبي جولدن شاهين" سادس أشواط كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - وام

حقق الجواد الإماراتي "سويتزرلاند " للشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم.. الفوز بسادس أشواط كأس دبي العالمي في نسخته الـ26، المقام على مضمار ميدان وفاز بكأس شوط ""دبي جولدن شاهين" برعاية اتلانتس، للخيول المهجنة الأصيلة، الفئة الأولى، لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي، والبالغ إجمالي جوائزه مليوني دولار، وشارك فيه 13 جوادا.

ونجح "سويتزرلاند " لـ "ر.ر.ر" بقيادة تاج أوشي، والمدرب بوبات سيمار، في قطع مسافة السباق في زمن قدره 1:11:13 دقيقة، ليحصد جائزة المركز الأول البالغ قيمتها مليون و160 ألف دولار.

وجاء في المركز الثاني الفحل الياباني "ريد لا زيل" بقيادة يوجا كواجا، وبإشراف المدرب تاكايوكي ياسودا، وحصل على جائزة مالية قدرها 400 ألف دولار، فيما جاء في المركز الثالث المهر الأمريكي "دكتور سكيفل" بقيادة فلافين برات، وإشراف مارك جلات، ونال جائزة مالية قدرها 200 ألف دولار.

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