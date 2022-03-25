سرور يقضي إجازاته في صالات «البادل»

المصدر: الإمارات اليوم

يستغل لاعب الشارقة، ماجد سرور، أوقات الإجازات التي يحصل عليها في النادي للتوجه إلى صالات البادل تنس، إذ أظهر اللاعب مستويات لافتة، ما جعله يفكر في ممارسة هذه الرياضة بعد الاعتزال. ونشر ماجد سرور صورة له، عبر «إنستغرام»، وهو يخوض مجموعة من المباريات الودية مع أصدقاء له من داخل الوسط الرياضي وخارجه.

يذكر أن أكثر من لاعب في دوري أدنوك للمحترفين بدأ يتجه إلى رياضة البادل تنس، وأبرزهم لاعب الجزيرة خلفان مبارك، الذي افتتح أخيراً متجراً خاصاً بأدوات البادل تنس.

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