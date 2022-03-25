المصدر: الإمارات اليوم

رفض

وصل نادي الوحدة عرض رسمي من نادي بالميراس البرازيلي، الساعي للحصول على البطاقة الدولية للمهاجم جواو بيدرو مقابل ثلاثة ملايين يورو، في وقت تظهر فيه مؤشرات إلى رفض إدارة العنابي العرض، والتمسك باللاعب لاستكمال مشواره مع الفريق.

زيارة

استغل مدرب النصر السابق، والهلال السعودي الحالي، الأرجنتيني رامون دياز، توقف الدوري السعودي، وزار دبي برفقة أفراد عائلته، للاستجمام، ولقاء بعض الأشخاص النصراويين، الذين يرتبط بعلاقات خاصة معهم.

عقوبات

كشفت مصادر قريبة من لجنة المنتخبات أن الأخيرة رفعت توصية للجنة الانضباط بعدم استدعاء مدافع الشارقة، شاهين عبدالرحمن، مجدداً إلى المنتخب الوطني، على خلفية رفض الأخير الجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة العراق، إذ تؤكد تلك المصادر أن هناك عقوبات كبيرة ستطال اللاعب، لعدم تكرار مثل هذا التصرف من لاعبين آخرين.

مجلس

ينوي نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس تنظيم جلستين خلال شهر رمضان، يستضيف خلالهما عدداً من الشخصيات الرياضية، سعياً للتعرف إلى التجارب السابقة، وكيفية الاستفادة منها مستقبلاً في تطوير الرياضة.

قرار

يترقب مساعد مدرب أحد أندية دوري المحترفين قرار النادي بشأن استمرار المدرب مع الفريق من عدمه، بعدما حصل المساعد على عرض لتدريب أحد أندية دوري الدرجة الأولى، إذ يرغب في خوض تجربة جديدة، والانتقال إلى منصب المدير الفني.

منصب

طالب رياضيون بإعادة إداري مرموق، عُرف بالصرامة والجدية، لشغل منصب المسؤول الإداري في أحد المنتخبات، ضمن اتحاد لعبة جماعية.

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