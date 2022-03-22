المصدر: الإمارات اليوم

مكاسب

مرر رئيس لجنة حكام في اتحاد كرة قدم بدولة عربية، معلومة غير صحيحة إلى أعضاء اتحاد بلاده، ادعى فيها أنه تلقى عرضاً للعمل مع اتحاد الإمارات بمبلغ 70 ألف دولار شهرياً، مع الحصول على قصر، ليتضح أن هدفه من ذلك مكاسب شخصية يسعى إليها.

تسويق

وكيل أعمال لاعب يسعى حاليا لتسويق لاعبه المواطن في أحد أندية العاصمة بعد موسم جيد قدمه اللاعب مع إحدى فرق الإمارات الشمالية ورفض المجلس الحالي تعديل عقد اللاعب.

حظ

وصف مدرب ينافس فريقه في دوري الدرجة الأولى نفسه بأنه لم يكن محظوظاً في فترة الانتقالات الصيفية عندما لم يتمكن من الحصول على مهاجم يخدم الفريق في مركز الهجوم، بينما استعاد الحظ بشكل طيب في فترة الانتقالات الشتوية متمنياً الصعود للمحترفين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news