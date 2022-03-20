الذيد يتوج بطلا لدوري الشارقة لناشئي الطائرة

المصدر: الإمارات اليوم

فاز نادي الذيد ببطولة دوري ثنائيات كرة الطائرة تحت 12سنة، متقدمًا على نادي مليحة الوصيف ونادي المدام الثالث. وأقيمت البطولة التي امتدت منافساتها لخمسة أشهر بمشاركة 110 لاعبا من ستة أندية هي مليحة والذيد والمدام والبطائح وإتحاد كلباء وخورفكان. واستضاف نادي مليحة المباراة النهائية وحفل ختام البطولة، الذي شهده وقام بتتويج الفائزين كل من عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس وعبداللطيف الفردان عضو مجلس الادارة، رئيس لجنة الألعاب الجماعية، ونبيل محمد عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير ومحمد عبيد الحصان رئيس قسم الألعاب الجماعية وإبراهيم سيف بن غافان رئيس قسم الاحتراف، ووليد المشحوط أخصائي كرة الطائرة بالمجلس.

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