المصدر: الإمارات اليوم

إداري

وعد مسؤول بارز بأحد أندية المحترفين إدارياً سابقاً، كان قد ابتعد عن النادي في الفترة الماضية، بتعيينه ضمن الطاقم الإداري الجديد للفريق.

انقسام

تشهد شركة كرة القدم في أحد أندية المحترفين حالة من الانقسام، بسبب تمديد عقد المدرب الأجنبي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، إذ يرى معظم الأعضاء أن المدرب لم يقدم النتائج المطلوبة، وخرج من جميع البطولات، فيما يرى آخرون أن الأداء الفني للفريق يشهد تحسناً.

تعاقدات

قرر مسؤولو بارز في دوري المحترفين وقف تجديد التعاقد مع اللاعبين المواطنين والأجانب إلى نهاية الموسم، انتظاراً لتقرير المدرب الأجنبي الذي تقرر تمديد عقده موسماً آخر، والذي اقترح انتهاء المباريات السبع المتبقية لتقييم اللاعبين بصورة أوضح.

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