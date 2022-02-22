محمد الشرقي يشهد ختام بطولة «بريميرليج» بالفجيرة ويتوّج الفائزين

المصدر: الفجيرة ■ وام

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الاهتمام الذي توليه الإمارة لرياضات الفنون القتالية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة دعم كل أنواع الرياضات، وخاصةً رياضة الدفاع عن النفس، بما يعزز حضور الإمارة في المجال الرياضي عالمياً.

جاء ذلك خلال حضور سمو ولي عهد الفجيرة ختام بطولة الدوري العالمي للكاراتيه «بريميرليج» في مجمع زايد الرياضي، بحضور الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، وأنطونيو سبينوس، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، واللواء ناصر الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، وعدد من رؤساء اتحادات اللعبة في العالم.

وأشاد سموه بالمستوى الإداري والتنظيمي للبطولة التي تقام للمرة الأولى في الفجيرة، وبجهود اللجنة المنظمة في إنجاح الحدث، وتحقيق نتائج مشرفة تسهم في دعم مكانة الإمارة في التنظيم العالمي للبطولات الرياضية، وتسليط الضوء على الفنون القتالية.

وتخلل حفل ختام البطولة التي نظمها الاتحادان الإماراتي والدولي للكاراتيه، ونادي الفجيرة للفنون القتالية، بمشاركة 342 لاعباً ولاعبة، ومشاركة 55 دولة حول العالم، عرض «كاتا» قدمه لاعبون يابانيون مشاركون في البطولة، بجانب عرض لفيلم قصير عن إمارة الفجيرة.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، العميد أحمد حمدان الزيودي، في كلمةً له، إن إمارة الفجيرة أضحت قِبلة البطولات التنافسية العالمية في رياضات الدفاع عن النفس، بفضل سمعتها الدولية المشرفة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى على أرضها، ومدينةً مميزة تستقطب المتنافسين في ألعاب الفنون القتالية من مختلف دول العالم.

وتوّج سمو ولي عهد الفجيرة الفائزين بالمراكز الأولى في الجولات التنافسية للبطولة، كما كرّم سموه الرعاة والشركاء الداعمين الذين أسهموا في إنجاح البطولة.

حضر ختام البطولة، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، سالم الزحمي، ورئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، العميد أحمد حمدان الزيودي.

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