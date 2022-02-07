المصدر: الإمارات اليوم

حارس

طلب وكيل أعمال حارس مرمى أحد أندية دوري المحترفين من إدارة النادي زيادة الراتب الشهري الذي يتقاضاه اللاعب في أعقاب المستوى الفني الذي ظل يقدمه، وذلك من أجل تحفيزه لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

حيلة

استخدم هداف الفريق الكبير حيلة ذكية للهرب من وسائل الإعلام التي كانت في انتظاره في المنطقة المختلطة، إذ تعلل بأنه لا يمكنه الوقوف، لكونه يساعد مسؤول المهمات في الفريق بحمل بعض المعدات الثقيلة نيابة عنه.

دراسة

اضطر حارس مرمى فريق منافس لإيقاف دراسته الجامعية، بعد أن كان على بعض خطوة فقط من الحصول درجة البكالوريوس في مجال الإعلام، لكنه وجد نفسه مضطراً إلى تجميد العام الدراسي، وكان الحارس غادر فريقه الأصلي بداية الموسم الجاري وبدأ مشواراً آخر على سبيل الإعارة.

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