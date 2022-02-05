أكثر من 800 مشارك في النسخة الرابعة لـ"سباق أمنيات"

المصدر: الإمارات اليوم

واصل "سباق الأمنيات" بنسخته الرابعة، والذي أقيم صباح اليوم تسجيل الأرقام المميزة في الإقبال المجتمعي على المشاركة والتفاعل مع الحدث الخيري الإنساني النبيل. وشارك في الحدث أكثر من 800 مُتسابق ومُتسابقة من جميع الأعمار والجنسيات، والتزام الجميع بالإجراءات والتدابير الوقائية مع الاستمتاع بالأجواء العائلية الحافلة بالمرح والترفيه، للإسهام في تحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة " تحقيق أمنية " في تصريح صحافي: "تبدأ مسيرة الخمسين عاماً بخطوة، ويُسعدنا أن تحمل أولى خطواتنا لهذا العام الخير والبركة مع الفرح والأمل للأطفال المرضى وعائلاتهم، فضلاً عن نشر السعادة بين أفراد مجتمع الإمارات. وبالتأكيد نتطلّع على الدوام إلى أن تحمل مبادراتنا وفعالياتنا معها شُعلة الأمل والتفاؤل بأنّ القادم أجمل بإذن الله ما دمنا نعيش جميعاً تحت مظلّة دولة الإمارات".

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