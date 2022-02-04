"الإمارات للدراجات" يحرز المركز الثاني في جولة "فالينثيانا"

المصدر: الإمارات اليوم

فاز سيباستيان مولانو من فريق الإمارات للدراجات بالمركز الثاني في المرحلة الثانية من جولة فالينثيانا، التي أقيمت على مسار هضبي بطول 171.5كم انطلاقاً من بيتيرا وصولاً إلى تورينت. وتوج بالمركز الثاني والميدالية الفضية، بينما احرز فابيو ياكوبسن (كويك ستيب – ألفا فينيل) المركز الأول.

وكان مولانو الكولومبي المتخصص بسباقات السرعة قد خاض الجزء الأخير من السباق دون دعم زميله الجنوب أفريقي رايان غيبسون الذي تعرض لحادث قبل 3.7كم من خط النهاية، إلا أن الأخير تمكَّن من العودة إلى دراجته وإنهاء السباق.

وتعليقاً على النتيجة قال سيباستيان مولانو: كان سباق السرعة مثيراً، وأنا سعيد جداً بهذه النتيجة التي حققتها بفضل دعم زملائي في الفريق، إلا أن غيبسون قد تعرض لحادث مؤسف في الكيلومترات الأخيرة، ما حرمنا من أحد أفراد تشكيلتنا، لكننا بذلنا قصارى جهودنا لتعويض غيابه. كان منافسي ياكوبسن أكثر سرعة من الجميع، لكنني أتمتع باللياقة اللازمة لأحرز الفوز قريباً في المراحل المقبلة.

وتقام غداً المرحلة الثالثة من جولة فالينثيانا على مسار بطول 155.1كم انطلاقاً من أليكانتي وصولاً إلى أنتيناس ديل مايمو، ومن المتوقع أن يكون السباق حاسماً في تحديد مراكز التصنيف العام.

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