كايو يحتفل بعيد ميلاد زوجته

المصدر: الإمارات اليوم

احتفل لاعب العين، الدولي، كايو بعيد ميلاد زوجته، عقب عودته من طهران، عقب مشاركته مع الأبيض في مباراته ضد إيران، إذ نشر اللاعب صوراً له مع زوجته، عبر خاصية «استوري» في «إنستغرام»، كما نشرت زوجته صوراً لها بصحبة طفلتها وكتبت عليها، «كل سنة وأنا طيبة» باللغة الإنجليزية.

ويعد كايو من أنشط اللاعبين على «إنستغرام»، إذ يعتاد بين الحين والآخر نشر صور له مع أسرته الصغيرة، خصوصاً في المناسبات العائلية.

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