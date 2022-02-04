ماجد حسن سعيد بعودة علي مبخوت إلى الملاعب

المصدر: الإمارات اليوم

دعم لاعب خط وسط شباب الأهلي، ماجد حسن، زميله في المنتخب ومهاجم الجزيرة، علي مبخوت، بعد عودته إلى التدريبات، عقب فترة من الغياب عن الملاعب، إذ نشر صورة للاعب عبر حسابه على «إنستغرام»، واكتفى بوضع قلب عليها.

وكان عدد من لاعبي المنتخب الوطني ولاعبي الأندية، قدموا دعماً كبيراً لزميلهم علي مبخوت، بعد ظهوره في تدريبات الجزيرة الأخيرة استعداداً للمشاركة في مونديال الأندية، إذ تُمثل عودته قوة كبيرة لـ«فخر أبوظبي».

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