رئيس الاتحاد الآسيوي يصل أبوظبي لحضور افتتاح مونديال الأندية

المصدر: الإمارات اليوم

استقبلت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لدى وصوله إلى أبوظبي اليوم، وذلك لحضور افتتاح منافسات البطولة العالمية التي تنطلق يوم غد بلقاء الجزيرة، وبيراي التاهيتي ممثل قارة أوقيوناسيا، وذلك على استاد محمد بن زايد الساعة 8:30 مساء.

وكان في استقباله بمطار البطين عارف حمد العواني نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة العضو المنتدب الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، المتحدث الرسمي للجنة، ورحبت اللجنة المنظمة بوصول رئيس الاتحاد الاسيوي متمنين له طيب الإقامة في العاصمة أبوظبي.

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