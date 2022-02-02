المصدر: الإمارات اليوم

إداري

قال إداري بارز في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، لمقربين منه، إن تدخلات مسؤول بارز داخل النادي في عمل الجهاز الفني، واختياراته للاعبين المحليين والأجانب، تسببت في تراجع نتائج الفريق بشكل ملحوظ.

خلاف

شهدت الساعات الماضية خلافاً بين أعضاء بشركة كرة القدم حول التعاقد مع لاعب مواطن قبل غلق باب القيد الشتوي، إلى أن حسمها المدرب بإصراره على التعاقد مع هذا اللاعب لدعم خط هجوم الفريق.

سرية

وصل لاعب برازيلي معروف في منطقة الخليج، بسرية تامة، من أجل التعاقد مع أحد الأندية الجماهيرية، إلا أن المفاجأة غير السارة التي تلقاها النادي هي فشل اللاعب في اجتياز الفحص الطبي، ليتم صرف النظر عن التعاقد معه.

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