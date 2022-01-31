أبوظبي تتحفز لمونديال استثنائي بتقنية «خياطة الأرضية»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تستعد العاصمة أبوظبي لتقديم كل ما هو جديد كعادتها دائماً، حيث تكشف بطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2021» التي تستضيفها أبوظبي، عن استخدام أحدث التقنيات في تعزيز جودة العُشب الخاص بأرضية الملاعب المستضيفة للبطولة، وذلك من خلال تقنية خياطة أرضية الملاعب لزيادة نسب ثباتها، وتحملها للمزيد من الجهد.

ويهدف استخدام هذه التقنية إلى دعم أرضية الملاعب، وحمايتها من التلف أثناء فترة البطولة، وخلال الاستخدام القصير.

وتبلغ مساحة الخيوط المستخدمة نحو 8850 متراً مربعاً باستاد محمد بن زايد، ونحو 8990 متراً مربعاً في استاد آل نهيان، كما يبلغ عمق الخياطة نحو 18 سم، فيما يصل الطول البارد فوق سطح الأرض إلى 2 سم، كما يبلغ إجمالي عمليات غرز الخيوط إلى 1600 لفة باستاد محمد بن زايد، و1870 لفة باستاد آل نهيان. وتُقام البطولة خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل، بمشاركة سبعة أندية هي الجزيرة (ممثل الإمارات)، والهلال (بطل آسيا)، والأهلي (بطل إفريقيا)، وتشلسي (بطل أوروبا)، وبالميراس (بطل أميركا اللاتينية)، ومونتيري (بطل الكونكاكاف)، وبيراي (بطل أوقيانوسيا). وتتضمن البطولة ثماني مباريات تُقام بواقع أربع مباريات على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، ومثلها على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

• 8 مباريات تشهدها البطولة خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل.

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