"عمومية الشطرنج العربي" في 14 فبراير المقبل

المصدر: الإمارات اليوم

اعتمد الاتحاد العربي للشطرنج إجراء تنظيم الجمعية العمومية لانتخابات اللجنة التنفيذية، والذي يقام 14 فبراير المقبل. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد عبر خاصية الاتصال المرئي، برئاسة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، وبحضور النائب الاول سامي خضر سفاريني من الأردن، وباقي الأعضاء.

وتم اعتماد اسماء المرشحين للانتخابات طبقا للنظام الاساسي، وتقرر تعميمها على كافة الاتحادات العربية ودعوة ممثل من الأمانة العامة لاتحاد الاتحادات الرياضية العربية لحضور اجتماع الجمعية العمومية. دبي - الإمارات اليوم

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