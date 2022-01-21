جيمسون يحافظ على الصدارة في بطولة "أبوظبي إتش إس بي سي" للغولف

المصدر: الإمارات اليوم

حافظ الأسكتلندي سكوت جيمسون على تقدمه في اليوم الثاني من بطولة "أبوظبي إتش إس بي سي للغولف"، فيما كان كبار نجوم كأس رايدر فيكتور هوفلاند وإيان بولتر وشين لوري وتوماس بيترز من بين العديد من اللاعبين قريبين جداً من الصدارة في الجولة الثانية من دي بي وورلد من سلسلة رولكس للموسم العالمي للجولات.

وبالرغم من الرياح القوية في ياس لينكس، إلا أن جيمسون ظل محافظا ومتماسكًا لتحقيق نتيجة فوق المعدل 74 لدخول عطلة نهاية الأسبوع في المركز السابع تحت مجموع المتصدر.

وفي يوم لم يسفر سوى عن تسع جولات دون المستوى، كانت نتيجة 72 لبولتر أكثر إثارة للإعجاب حيث حقق اللاعب الإنجليزي المركز الثاني في ست جولات، إلى جانب اللاعب هوفلاند من كأس رايدر الذي حقق نتيجة 74.

وفي الوقت نفسه، كان جيمس موريسون متساويًا من خلال 14 حفرة وست ضربات تحت المعدل قبل نهاية المنافسات، وانضم لوري، البطل السابق للبطولة، إلى كل من بيترز والياباني تاكومي كانايا والسويدي ألكسندر بيورك بخمس تسديدات على قدم المساواة بفارق نقطتين عن الصدارة.

ودافع البطل تيريل هاتون بخماسية فوق المعدل بنتيجة 77، مما ترك له ست ضربات على واحدة تحت المعدل، بينما كان على البطل حامل اللقب لأربع مرات روري ماكلروي أن يسجل ضربة بيردي في الحفرة الأخيرة ليكون في وضع جيد في عطلة نهاية الأسبوع، ليكمل جولته الثانية صباح الغد.

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