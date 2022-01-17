العين يدفع ثمن إهدار الفرص.. والوصل يجد ضالته في أوليفيرا

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

دفع فريق العين ثمن إهدار الفرص في الشوط الأول من مباراته أمام الوصل، أول من أمس، في الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة، ليودع البطولة بعد «ريمونتادا» وصلاوية كان بطلها الوافد البرازيلي الجديد جيلبيرتو أوليفيرا، الذي نجح في إحراز هدفين ليصعد الوصل إلى الدور نصف النهائي ويضرب موعداً مع الوحدة في مباراة قوية من أجل الوصول إلى المباراة النهائية، وشهدت قمة الوصل والعين عدداً من المشاهد.

إصابة ليما

ضربة موجعة تلقاها الجمهور الوصلاوي بإصابة اللاعب ليما في الشوط الثاني بكاحل القدم، وخروجه من المباراة وظهر وهو يتألم بشكل كبير على دكة البدلاء، وظهر اللاعب بعد المباراة وهو يسير على عكازين وتم وضع قدمه في جبيرة، ليعلن عن قوة إصابته وغيابه لفترة كبيرة، وهي ضربة قوية بالتأكيد للمنتخب الوطني قبل مباراة سوريا في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.

أوليفيرا الجديد

عاش الجمهور الوصلاوي ليلة سعيدة عقب فوز فريقهم وتأهله إلى الدور نصف النهائي من البطولة، خصوصاً عقب ظهور البطل الجديد الذي أنقذ الفريق وهو البرازيلي أوليفير، الذي أحرز هدفي الوصل في أول ظهور له عقب الانضمام للفريق رسمياً منذ أيام، ليعيد اللاعب ذكرى البرازيلي السابق أوليفيرا، الذي توج مع الوصل بالدوري والكأس عام 2007، وظهرت مهاراته في الهدف الثاني الذي أحرزه بالدقيقة 91 من زمن المباراة.

الهزيمة الثانية

فرض الوصل على العين الخسارة الثانية على التوالي لمتصدر دوري أدنوك للمحترفين، ليجد الجمهور العيناوي فريقهم يخسر مباراتين الأولى أمام الشارقة في ختام الدور الأول من بطولة الدوري، والثانية أمام الوصل في الكأس، وهو ما يؤكد أزمة دفاعية في فريق العين الذي أصبح عرضه للخسارة في أي مباراة بعد فترة كبيرة من عدم تلقي أي هزيمة.

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