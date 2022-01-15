محمد بن ثعلوب: قرارات مجلس الوزراء تاريخية وتحفز القطاع الرياضي

المصدر: الإمارات اليوم

ثمن رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، محمد بن ثعلوب الدرعي الرعاية السامية والدعم السخي الذي يجده قطاع الشباب والرياضة من القيادة الرشيدة.

وقال في تصريح صحافي إن: قرارات مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، التي تضمنت إصدار قانون جديد لرفع كفاءة التمثيل الرياضي الخارجي للدولة في المحافل الدولية، بالقرار التاريخي، لما يتضمنه من حكمة ورؤية ثاقبة تتجسد في تمسك الدولة باعتماد أفضل الممارسات والاستراتيجيات التي تبوأت الإمارات من خلالها أعلى المراتب والدرجات في جميع المجالات. وأكد إن القرارات تاريخية وتحفز القطاع الرياضي لمزيد من النجاح.

وأكمل: القرار يأتي تأكيداً على حرص الدولة الاستمرار في الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الخمسين الأولى من عمر دولتنا المديد، وما أحرزته بلادنا الحبيبة من رفعة وتقدم ومكانة، لتعم كل القطاعات لاسيما الرياضي في ظل الرعاية السامية والدعم السخي لتمضي بخطوات واثقة وعلى خطط إستراتيجية واضحة وفقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة، التي جعلت من دولتنا الحبيبة نموذجاً يحتذى، بعد أن أصبحت إمارات الخير الدولة الأفضل على مستوى العالم، الأمر الذي يحفز للارتقاء بمنظومة العمل الرياضي ورفع كفاءة التمثيل الرياضي في المحافل الرياضية العالمية.

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