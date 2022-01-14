مدرب كلباء: مواجهة الكأس فرصة لـ"النمور" لرد الاعتبار أمام بني ياس

المصدر: الإمارات اليوم

أكد مدرب كلباء الأوروغوياني خورخي دا سيلفا أن "فريقه يولي الأهمية اللازمة لمباراة بني ياس ضمن ربع نهائي كأس رئيس الدولة بعد غد". وقال في المؤتمر الصحافي: ستكون المباراة فرصة لرد الاعتبار للفريق بعد الخسارة أمام بني ياس في الدوري.

وأضاف: جميع اللاعبين متحمسون ولديهم الرغبة للوصول لأبعد نقطة في هذه البطولة، لكن الفريق يعاني من غياب محمد سبيل للايقاف، بينما سنقف على مدى جاهزية وإستعداد اللاعبين الذين كانوا مصابين ومنهم عمر الخديم والبيروفي كارتاجينا والارجنتيني برايان.

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