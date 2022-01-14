«نجوم» تنتظر السطوع في سماء «مونديال أبوظبي»

المصدر: الإمارات اليوم

يترقّب العالم انطلاق «مونديال الأندية» في أبوظبي مطلع فبراير المُقبل، للاستمتاع بمهارات نجوم فرق القارات المُختلفة، وسيخطف لاعبو تشيلسي الإنجليزي أغلب الأنظار، نظراً لقيمتهم الفنية والمالية التي تضعهم ضمن الفئة العالمية الأولى، إلا أن المواهب اللاتينية يبقى لها «مذاق كروي» خاص لدى عشاق كرة القدم، وكذلك سيُقاتل نجوم جميع الفرق ومحترفوها لتحقيق إنجاز عالمي يُحفر في تاريخ كأس العالم للأندية.

وداخل صفوف «البلوز»، يبرز الموهوب الشاب ماسون ماونت الذي يُعد «ترمومتر» قياس أداء «الكتيبة الزرقاء» في الآونة الأخيرة. ماونت صنع آخر أهداف «البلوز» في شباك توتنهام خلال فوز وتأهل فريقه إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، ليرفع إجمالي مساهماته إلى 13 هدفاً منذ بداية الموسم الحالي، حيث أحرز 7 أهداف جميعها في بطولة «البريميرليج»، بجانب تمرير 6 كرات حاسمة بواقع 5 في الدوري الإنجليزي ثم الأخيرة في كأس «كاراباو»، والمُثير أن تشيلسي خسر 3 مباريات في مختلف البطولات هذا الموسم، بينها مباراتان غاب خلالهما ماونت بداعي الإصابة، وفي المواجهة الثالثة أمام وستهام، قدم ابن الـ23 عاماً المطلوب منه وسجل هدفاً وصنع آخر، لكن الأخطاء الدفاعية كلّفته الهزيمة، ويُعد الدولي الإنجليزي ثاني أغلى لاعبي الفريق بقيمة 75 مليون يورو وهو ابن أكاديمية ناشئي تشيلسي.

ويضم الجزيرة «المُستضيف»، أحد أبرز حراس المرمى في الكرة الإماراتية خلال السنوات الأخيرة، المُخضرم علي خصيف الذي قدّم دوراً كبيراً في حصول «فخر أبوظبي» على بطولة السوبر الإماراتي الأخيرة بتصدياته الـ4 الرائعة التي وقفت سداً منيعاً أمام فريق شباب الأهلي قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح، وحصل خصيف على جائزة «القُفّاز الذهبي» كأفضل حارس مرمى في الموسم الإماراتي السابق، وقبل 4 سنوات كان «الأخطبوط» حاضراً بقوة في كأس العالم للأندية 2017، عندما توهج بصورة خيالية أمام العملاق الإسباني ريال مدريد، مُنقذاً مرماه من 8 فرص مؤكدة لـ«الملكي» الذي عانى لتحقيق الفوز الصعب على «فخر أبوظبي» بنتيجة 2/1 في نصف نهائي المونديال، ولم يتحقق ذلك إلا بعد إصابة خصيف واستبداله.

وبالحديث عن الهلال السعودي، يبرز على الفور اسم المهاجم الفرنسي القدير بافيتمبتي جوميز الذي قبض على صدارة قائمة هدافي «الزعيم» خلال 3 مواسم سابقة وحتى الآن، حيث يملك 11 هدفاً في جميع المسابقات، وسبق له الحصول على جائزة هداف الدوري السعودي في الموسم الماضي بـ24 هدفاً ضمن 30 في مختلف البطولات، بينما بلغ أفضل معدلاته في نسخة 2019/2020 بتسجيل 40 هدفاً مقابل 37 في موسم 2018/2019.

في المقابل، يملك الأهلي المصري عدداً من أصحاب المهارات المتنوعة، إلا أن الوافد الجديد بيرسي تاو الجنوب أفريقي صاحب ثاني أعلى قيمة تسويقية في صفوفه بـ3 ملايين يورو، خطف جميع الأنظار بأهدافه وموهبته وسرعته، ويكفي أن يُحسب له صناعته البارعة لهدف التعادل أمام الرجاء المغربي في كأس السوبر الأفريقية الأخيرة.

رافائيل فيجا لاعب الوسط المهاجم الأعسر هو الأبرز في صفوف بالميراس البرازيلي، حيث تصدر قائمة هدافيه في الموسم الماضي برصيد 18 هدفاً في جميع البطولات، بينها 10 أهداف في الدوري المحلي، وجاءت الأهم في بطولة «كوبا ليبرتادورس» بإجمالي 5 أهداف، بينها هدف في نهائي البطولة القارية.

في جانب آخر، نجد الأرجنتيني ماكسميليانو ميزا هداف فريق مونتيري المكسيكي في بطولة دوري أبطال «كونكاكاف» السابقة برصيد 4 أهداف، وخلال 1497 دقيقة لعب له مع الفريق في بطولات الموسم الجاري، سجل ميزا 4 أهداف وصنع مثلها، ليترك بصمته التهديفية في كل 187 دقيقة، وهو ثاني أغلى لاعب مع «الأزرق» بقيمة تسويقية تبلغ 8 ملايين يورو. أما فريق بيراي بطل تاهيتي، فلديه قائمة محلية من اللاعبين تضم المهاجم الشاب الأبرز ساندرو تاو ابن الـ24 عاماً، وهو لاعب دولي مع منتخب تاهيتي منذ عام 2018.

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