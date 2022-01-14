قمة الدوري الإنجليزي بين سيتي وتشلسي تعرض في "إكسبو دبي" غداً

المصدر: الإمارات اليوم

ينظم إكسبو 2020 دبي فعالية مجانية غدا لمتابعة المواجهة الكروية المنتظرة التي تجمع نادي مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والمتصدر، مع نادي تشيلسي صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الموسم الحالي. وتنطلق الفعالية الساعة 3:00 بعد ظهر الغد في حديقة المهرجان في إكسبو 2020 دبي، حيث يمكن لمشجعي السيتي الاستمتاع بمجموعة مميزة من الأنشطة الترفيهية والفعاليات الممتعة بحضور التميمة الرسمية لنادي مانشستر سيتي "مون بيم".

وسيقدم عمار الخضيري، بطل الإمارات 3 مرات وبطل العرب في كرة القدم الاستعراضية، وأحد أفضل الاستعراضيين الكرويين في المنطقة مجموعة من الاستعراضات الكروية للجمهور. وستنقل شاشة العرض الضخمة في حديقة المهرجان مجريات قمة الدوري الانجليزي عند الساعة 4:30 ظهرًا ويترقبه جمهور كرة القدم حول العالم.

ويتعين على المشجعين الراغبين بحضور الفعالية شراء تذكرة لدخول إكسبو 2020 دبي، وإبراز إثبات حصولهم على التطعيم أو نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف مضى على صدورها أقل من 72 ساعة، كما يمكن للزوار تحميل تصريح مرور إكسبو 2020 دبي على تطبيق الحصن.

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