الوحدة والجزيرة يُفرحان العين في نهاية 2021

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

ابتعد الوحدة والجزيرة خطوة جديدة نحو المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين بعد تعادلهما 1/1 في "ديربي أبوظبي"، الجمعة، على استاد آل نهيان، في ختام الجولة 12 من المسابقة.

وتقدم الجزيرة أولاً عن طريق لاعبه المقيم عبد الله ديابي، في الدقيقة 44، ثم أدرك البديل جواو ماركوس "ليما" التعادل للوحدة، في الدقيقة 88.

ورفع الوحدة رصيده للنقطة 21 محافظا على وصافة الترتيب العام، فيما تقدم الجزيرة للمركز الثالث برصيد 20 نقطة.

ولم يكن الجزيرة هو الطرف الأفضل في معظم أوقات المباراة، والتي شهدت سيطرة الوحدة على مجريات اللعب، لكن مدربه الهولندي كايزر، عرف كيف يخرج من المباراة بالاهم وهو النقاط الثلاث، فبني استراتيجية لعبه على دفاع المنطقة والاعتماد على الهجمات المرتدة، والتي عن طريقها أحرز ديابي هدف اللقاء الوحيد من خطأ دفاعي قاتل للاعبي الوحدة.

وفشل الوحدة في الاستفادة من البداية المثالية التي دخل بها اللقاء، حينما سجل بيدرو هدفا في الدقائق الأولى ولكن حكم الساحة أحمد سالم ألغاه بناء على قرار من تقنية الفار

وأهدر السوري عمر خريبين، فرصة ذهبية لإدراك التقدم، حينما انفرد بمرمى الحارس علي خصيف، لكن الأخير تألق وأبعد الكرة لركنية.

ولكن الجزيرة عرف كيف يصل إلى مرمى محمد الشامسي عن طريق كرة طولية من عبد الله رمضان إلى ديابي الذي تفوق على محمد برغش وأودع الكرة بسهولة داخل الشباك.

واستمرت مساعي الوحدة في الشوط الثاني لتعديل النتيجة وضاعت من إسماعيل مطر فرصة ذهبية لهز شباك الجزيرة من وضعية شبه انفراد لكنه سدد الكرة بمحاذاة القائم.

وأخفق بيدرو في استغلال عرضية محمد برغش وهو في مواجهة المرمى ليضع الكرة خارج الملعب.

وكاد البديل خلفان مبارك، أن يقتل المباراة، حينما وضعه عبد الله رمضان في مواجهة مع الحارس لكنه تباطء في التسديد ليتدخل محمود خميس ويُفسد المحاولة.

ولكن البديل الاخر في الوحدة، جواو ماركوس، تمكن أن يُدرك التعادل من تسديدة مباغته استقرت على يمين علي خصيف الذي اكتفى بالنظر إليها وهو تدخل مرماه.

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