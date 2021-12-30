كأس ولي عهد دبي للقدرة تنطلق 8 يناير في سيح السلم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تقام منافسات النسخة الـ14 لكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كلم في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم يوم 8 يناير المقبل، برعاية «طيران الإمارات»، ومن تنظيم نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بمشاركة أفضل الفرسان والخيول في إحدى أهم المنافسات المحلية.

ويمثل السباق مسك الختام لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، والذي يشمل أربعة سباقات ذات فئات مختلفة، هي: سباق السيدات، سباق الاسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، سباق «اليمامة» المخصص للأفراس، السباق الرئيس كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة.

وفاز بلقب النسخة الأخيرة لكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة الفارس عبدالله العامري من إسطبلات F3 على صهوة الفرس «أميرة»، وسجل زمناً قدره 4.04.54 ساعات، بفارق أجزاء من الثانية عن الوصيف، الفارس سهيل الغيلاني، الذي امتطى صهوة الجواد «بيلان» لإسطبلات M7، ونال المركز الثالث في النسخة الماضية الفارس حمدان أحمد المري على صهوة الجواد «شومان تي» لإسطبلات F3.

مكانة خاصة

من جانبه أكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس نادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، أن سباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة حدث غالٍ يحتل مكانة مميزة لدى مجتمع الفروسية ورياضة القدرة، كونه يقترن باسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فارس الشباب وبطل العالم للقدرة في نورماندي، فرنسا عام 2014، منوهاً بأن الحدث يعتبر خير احتفاء بارتباط سموه بهذه الرياضة الأصيلة التي حقق فيها العديد من الإنجازات العالمية، إلى جانب الدعم والإسهامات التي يقدمها سموه لهذه الرياضة سيراً على خطى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «فارس العرب» وبطل العالم للقدرة في مونديال 2012 بالمملكة المتحدة.

وأضاف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم: «ستكون النسخة الـ14 من السباق حافلة بالإثارة على غرار السنوات الماضية التي تميزت بوجود منافسات قوية وساخنة بين مختلف الاسطبلات»، مثمناً دعم شركاء النجاح للحدث، وفي مقدمتهم «طيران الإمارات»، على الرعاية المتجددة للسباق الرئيس.

وأوضح رئيس نادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، أن جميع فرق العمل كثفت جهودها للخروج بتنظيم يليق بالمكانة المرموقة للحدث، متمنياً التوفيق لكل الفرسان المشاركين في كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، وآملاً أن يحظى ضيوف وزوار الحدث بأوقات متميزة في مدينة دبي الدولية للقدرة.

أهمية كبرى

من جانبه، أكد رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق اللواء الدكتور أحمد الريسي، أن كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة من أهم الفعاليات والبطولات في أجندة سباقات رياضة القدرة والتحمّل، ويكتسب السباق أهمية كبرى كونه يحمل اسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وأبدى الريسي سعادته بما تحظى به رياضة القدرة من دعم واهتمام يترجمها مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة الذي يعد كرنفالاً يشهد مشاركة واسعة من أفضل المدربين أصحاب الخبرة الواسعة والفرسان والخيول، حيث قدمت الإمارات نماذج عالمية وتجارب فريدة من نوعها في تاريخ رياضة القدرة سواء على مستوى تنظيم البطولات الكبرى أو على صعيد المنافسة، ما أسهم في تصدر المشهد العالمي ونيل الريادة في رياضة القدرة.

فخر واعتزاز

من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات» عدنان كاظم، عن الاعتزاز برعاية مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة على مدى السنوات الماضية. وقال: «نتطلع إلى فصل جديد من التفاني والالتزام من الفرسان والعلاقة القوية التي تربطهم مع خيولهم، وقدراتهم ومهاراتهم في التكيف للتغلب على التضاريس الصعبة، ونحن على ثقة بأن سباق هذا العام سيواصل تحقيق النجاح المعتاد والارتقاء بهذه الرياضة الفريدة إلى مستويات أعلى».

• 119 كلم مسافة السباق الذي سيقام في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم.

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