المصدر: الإمارات اليوم

هيلمان

ذكرت صحيفة «غلوبو» البرازيلية أن نادي أتلتيكو مينيرو يضع مدرب الوصل، البرازيلي هيلمان ضمن خياراته لتولي تدريب الفريق، مشيرة إلى أن المدرب مرتبط بعقد مع الوصل حتى نهاية الموسم المقبل.

تحدٍ

دشن جمهور فريقي خورفكان واتحاد كلباء استعداداتهما للمباراة المقبلة التي ستجمعهما ضمن دوري أدنوك للمحترفين الجمعة القادمة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عبر تحدي «من يحضر أكثر».

بطاقات

أعلن نادي الشارقة على «تويتر» طرح بطاقات «ولاء الشرقاوي»، والتي تخول لجمهور الفريق الدخول للمباريات التي تقام على استاد النادي، وتضم حزمة امتيازات لجمهور «الملك».

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