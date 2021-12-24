بن هويدن يحتفي بدبلوم الإعلام الرياضي

المصدر: الإمارات اليوم

احتفى عضو شركة اتحاد كلباء لكرة القدم عيسى بن هويدن، بحصوله على شهادة الدبلوم في الإعلام الرياضي والاتصال بعد تخرجه في الدورة التي نظمها مركز التعليم المستمر في جامعة الشارقة، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي وبمشاركة عدد من الكوادر الوطنية. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد بهذه الشهادة، وهي خطوة في طريق أسعى من خلاله إلى تطوير الجوانب العلمية والإعلامية والثقافية، وترجمتها في الجانب الرياضي مستقبلاً».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news