المصدر: الإمارات اليوم

زراعة

فشلت عملية زرع الشعر للاعب شهير في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، والتي قام بها قبل فترة، إذ تساقط الشعر الجديد للاعب بعد فترة من نموه في فروة رأسه دون أسباب معروفة، ما جعل الجماهير تتساءل: «أين شعرك الجديد يا كابتن؟».

ميزانية

أبلغت إدارة أحد الأندية بدوري أدنوك للمحترفين، مدرب الفريق، بأنها رصدت ميزانية خاصة تتعلق بدعم الفريق بعناصر جديدة خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقاً للرؤية الفنية التي حددها الجهاز الفني والمراكز التي تحتاج إلى تدعيم.

تحفّظ

تحفّظ أحد المدربين الأجانب على الطريقة الجديدة لمسابقة كأس رئيس الدولة، والتي تمنح الفرق التي تقام المباريات على ملاعبها أفضلية الحضور الجماهيري على الأقل، معتبراً أن النظام الأفضل أن تقام مباريات البطولة على ملعب محايد أو بنظام الذهاب والعودة، لضمان حظوظ جميع الفرق في المنافسة.

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