المصدر: الإمارات اليوم

مجاملة

حذر مراقبون رئيس لجنة مهمة تتبع اتحاد لعبة جماعية من اختيار أعضاء اللجنة الجدد من خلال المجاملة، وإنما من خلال الكفاءة والجدارة فقط.

إحباط

يشعر مسؤول بارز باتحاد لعبة جماعية بحالة من الإحباط في أعقاب الانتقادات التي تعرض لها أخيراً، وتسببت في استقالته من رئاسة لجنة مهمة.

حرص

يحرص مدرب حراس لأحد فرق المراحل بنادٍ محترف على اصطحاب لاعبه الموهوب بسيارته من وإلى النادي، لضمان حضوره التدريبات، واصفاً إياه بأنه حارس موهوب ويسعى لتشجيعه على الاستمرار.

زواج

حدد لاعب النصر العراقي محمد مصطفى الصيف المقبل موعداً لزواجه، منوهاً بأنه سيكون بعد ختام الموسم، متمنياً تتويج فريقه ببطولة لتكتمل الفرحة.

مساعٍ

يتطلع جمهور نادي اتحاد كلباء إلى أن تنجح مساعي إدارة النادي باستمرار إعارة اللاعب الغيني عثمان كمارا في صفوف الفريق لنهاية الموسم التي ستنتهي نهاية الشهر الجاري.

إداري

اقترح إداري في أحد أندية الدوري التي تنافس في اللقب أن يتم إعارة لاعب دولي خلال الانتقالات الشتوية، لتراجع مستواه وعدم ظهوره بشكل جيد مع المنتخب الفترة الماضية، مشيراً إلى أفضلية الاستعانة بالبديل الشاب في الفريق.

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